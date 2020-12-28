الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

سيذكُر التاريخ أنه لأول مرة ، أن دولة قد نجحت في تحقيق نصر "سياسي - وعسكري" ، دون أن تُحرك طائرة أو دبابة أو جندياً ، هذا ما فعلته مصر بجيشها من خلال وضعها "خط أحمر" لتركيا في ليبيا، حيثُ أذلت مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ووضعت له خطا أحمر متمثلا في خط "سرت - الجفرة"، وأكدت على أن أي تجاوز لذلك الخط، فإن مصر ستتخذ من الإجراءات لحماية أمنها القومي.









تطلعات الرئيس التركي "الداعم الأول للإرهاب في الشرق الأوسط"، أوقفتها مصر بكل "حرفية وقوة"، فلقد استطاعت القوة الدبلوماسية المصرية، في فرض حصار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إقليم شرق المتوسط، والشرق الأوسط، حيث تيقن الاتحاد الأوروبي، صدق القضية المصرية، حول تطلعات النظام التركي الاستعمارية، وأن المشروع التركي الحقيقي في المنطقة، التدمير والتخريب، ولأن مصر كانت تعلم ذلك، وقفت أمام المشروع بكل قوة، وكانت الضربة الكبرى للنظام التركي، كانت في ثورة الـ 30 من يونيو 2013.





ولأن مصر القوة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، فلقد وضعت الخط الأحمر للرئيس التركي في ليبيا، في العشرين من شهر يونيو الماضي، وأعلنت بكل وضوح، أن أي تعد للخط، ستقابله مصر بكل قوة، وكانت رسالة مصر واضحة، لذلك، لم يكن أمام أردوغان إلا التصريحات فقط، والتي كان يطلقها هو ومستشاروه، ولكن على أرض الواقع، لم يجرؤ الرئيس التركي على تعدى ذلك الخط، لأنه يعلم قوة مصر ورد فعلها.









بعد تصريحات السيسي.. توقف الزحف نحو الشرق الليبي





قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، على مرأى ومسمع من العالم، بنقل الآلاف من العناصر المرتزقة إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة الوفاق الليبية، والمليشيات التابعة لها، من أجل السيطرة على الهلال النفطي الليبي، وهُنا تحول الأمر من خلاف بين فرقاء الوطن الواحد في ليبيا، إلى دعوة صريحة للسيطرة على كل شيء وهدم الجيش الوطني الليبي وسرقة مقدرات "أحفاد المختار" لصالح نظام الدولة العثمانية.









بالنسبة لمصر، فالقضية الليبية "أمن قومي"، لا يقبل فيها أي تهاون، لكن القاهرة طيلة السنوات الماضية، كانت تتعامل بحكمة وهدوء وصبر مع الأزمة الليبية، لكن عندما استشعرت القاهرة الحرج، وأصبحت المعادلة على الأرض تتجه إلى تفتيت الدولة الليبية، وبدء الاقتتال الداخلي داخل القُطر الواحد، كان على مصر تعلنها بوضوح وأمام العالم جميعًا بأنها لن تسمح بتفتيت ليبيا، أو نشر الفوضى فيها عن طريق "المرتزقة" الذين أرسلتهم أنقرة لنصرة "حكومة الوفاق" الليبية.















