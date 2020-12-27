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رياضة

رابح ماجر: محمد صلاح هو فخر العرب وأفريقيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد الجزائري رابح ماجر نجم المنتخب الجزائري وبورتو البرتغالي السابق أن المصري محمد صلاح هو الوحيد الذي يستطيع تحديد مستقبله سواء بالبقاء في ناديه ليفربول الإنجليزي أو الرحيل عنه.

وقال ماجر في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة: "صلاح هو فخر العرب وليس مصر فقط، بل أيضًا القارة الأفريقية والجميع يتمنى تواجده في ريال مدريد أو برشلونة ولكن هو الآن متواجد في أحد أفضل أندية أوروبا".

وأضاف: "صلاح تطور بشكل ملحوظ تحت قيادة الألماني يورجن كلوب وحققا معا الإنجازات من خلال التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأشاد ماجر بمواطنه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي مؤكدًا على تقدير الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق لإمكانيات اللاعب الجزائري.
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