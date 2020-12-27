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فن

أخبار الفن.. اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. عمرو دياب يطرح من العشم.. ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها:


اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لاشتباكات عنيفة من  الجمهور مع منظمي حفل عمر كمال وعفروتو الذي أقيم أمس في الرحاب.


عمرو دياب يطرح «من العشم» رابع أغنيات ألبومه الجديد

طرح النجم عمرو دياب أغنية "من العشم" رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس.


نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب بعد إصابته بـ كورونا

نشر الفنان نبيل الحلفاوي منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرص خلاله على تقديم الدعم عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.


قبل انطلاقه اليوم .. مي عمر تروج لمسلسل لؤلؤ

نشرت الفنانة مى عمر صور جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.


أنا مهما كبرت صغير.. عمرو دياب بـ لوك تملي معاك بعد 20 عاما

نشر عمرو دياب بوستر أحدث أغانيه التي تحمل اسم "من العشم"، وأعاد هذا البوستر الجمهور إلى 20 عاما مضت، وتذكروا بوستر البوم تملي معاك الذي تشابه مع الصورة الحالية، وعلقوا بأغنية عمرو دياب الشهيرة" انا مهما كبرت صغير".

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