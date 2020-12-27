ركائز الفريق.. ليون يغلق باب صفقة ديباي في وجه برشلونة

أغلق جونينيو بيرنامبوكانو، المدير الرياضي لنادي أولمبيك ليون الباب أمام رحيل نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وقال جونينيو لوسائل الإعلام، اليوم أن "هناك بعض اللاعبين الذين يغادرون الفريق وفقا لما خططنا له".





وأضاف: "لقد طلب رودي جارسيا المدير الفني للفريق، اللاعب جان لوكاس بالمغادرة للحصول على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات".





واستدرك النجم البرازيلي: "أما الركائز الأساسية ونجوم الفريق، لن يتم الاستغناء عنهم.. بل نأمل أن يواصل الفريق مسيرته القوية هذا الموسم".





ويغلق المدير الرياضي لأولمبيك ليون بهذه التصريحات الباب أمام إمكانية بيع ممفيس ديباي نجم الفريق الذي ارتبط كثيرا بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.



