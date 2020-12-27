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منوعات

اكتشاف معدن مذهل داخل صخرة عمرها 220 عامًا.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:03 ص
صخرة
صخرة
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عزة عاطف
اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من المعادن مختلف كليًا ومثيرًا للدهشة بألوانه البراقة، وذلك بعد قيامهم بتحليل الصخور المستخرجة في كورنوال قبل 220 عامًا، وأطلقوا عليها نفس اسم المقاطعة تمجيدًا لها. 

اكتشف فريق من العلماء المعدن داخل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، وذلك أثناء قيام عالم المعادن مايك رومسي، بدراسة صخرة مأخوذة من منجم Wheal Gorland في St Day، وهي منطقة تعدين سابقة بالقرب من ريدراث. 

أطلق العلماء على المعدن الجديد ذو اللون الأخضر الداكن اسم كرنوايت kernowite نسبة إلى كلمة Kernow - الكلمة الكورنية التي تعني كورنوال.

يقول مايك أمين عام المعادن في المتحف: "كنت أبحث عن معدن مفضل لدي يسمى liroconite حتى نتمكن من تنظيمه بشكل صحيح.

وهو معدن أزرق فاتح جميل يخرج من صخور كورنوال ومعروف جيدًا لدى هواة جمع العملات المعدنية، فكنت أحاول أن أفهم سبب اختلاف لونه من الأزرق المخضر إلى الأخضر الزمردي الداكن. 

و"اتضح أن المعدن الجديد ذو اللون الأخضر الحالك من العينات الخضراء التي تختلف كيميائيًا عن اللون الأزرق لدرجة أننا، بصفتنا علماء المعادن، سنعرفها على أنها نوع جديد كليًا".

وأدى تحليل العلماء للنوع المذهل المكتشف داخل الصخور إلى ظهور اسمها الجديد kernowite، بعد Kernow وهي الكلمة الكورنية لكورنوال.

تاريخ كورنوال في المعادن

وتابع مايك: "استنادًا إلى تاريخ التعدين، تعد كورنوال إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو المعروف في جميع أنحاء العالم لاكتشاف العديد من المعادن الجديدة". 

"ومع ذلك، فقد حدثت الكثير من هذه الاكتشافات على مدار 100 عام عندما كانت المناجم لا تزال نشطة، لذا فإن اكتشاف معدن جديد من كورنوال، لا سيما تلك المتعلقة بالمعادن الأكثر شهرة في المناطق، أمر مذهل حقًا". 

 وأضاف مايك: "تستخرج معظم معادن الليروكونيت من هذا المنجم المسمى Wheal Gorland، حيث تم استخدام المنجم بين عامي 1790 و 1909، ولكن تم هدمه الآن". 

إنها منطقة مهجورة، ولكن نظرًا لأن liroconite معدن مشهور، يمكن أن تكون هناك عينات من kernowite في متاحف أخرى تم تجميعها طوال هذا الوقت أيضًا مع liroconite. 

ولكن مع هدم المنجم، فهذا يعني أنه قد لا يتم العثور على المزيد من عينات المعدن مرة أخرى، وأضاف مايك: "ما لدينا يشبه إلى حد ما كبسولة زمنية صغيرة". 

واختتم: "حقيقة أن هذه العينة تم حفظها في متحف تعني أنه يمكننا إجراء هذا النوع من البحث لأننا لن نتمكن أبدًا من العودة وجمع المزيد".


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