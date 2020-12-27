الرحمة نحو أنفسنا .. كندة علوش توجه رسالة لمتابعيها

نشرت الفنانة كنده علوش تويتة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وكتبت عندة علوش: "في هذا العالم القاسي.. والذي يزداد مع الأيام قسوة وتزداد قسوته غرابة وعبثية فلنملأ قلبنا بالرحمة.. الرحمة نحو البشر والحيوان والطبيعة.. الرحمة نحو أنفسنا".
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وكشفت كندة علوش، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحديثه عن قضية "عدم الإنجاب عند السيدات".
وقالت كندة علوش، في لقاء ببرنامج "its show time" المذاع على قناة "سي بي سي": "مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع".
وأضافت كندة علوش: "أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب محاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى".
وتابعت: "تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل".
وأكملت كندة علوش: "لم أتخيل أن يحقق موضوع تناول قضية عدم الإنجاب عند السيدات نجاحا كبيرا بهذا الشكل".
في هذا العالم القاسي.. والذي يزداد مع الأيام قسوة وتزداد قسوته غرابة وعبثية فلنملىء قلبنا بالرحمة.. الرحمة نحو البشر والحيوان والطبيعة.. الرحمة نحو أنفسنا 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️— Kinda Alloush (@KindaAlloush) December 27, 2020