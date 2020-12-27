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بين الناس

أهالي الكفر الجديد بـ الدقهلية يطالبون بتغطية ترعة أبو غابة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عمرو المتولي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد طالب خلالها بتغطية ترعة ابو غابة.

وقال المتولي في شكواه: نعاني نحن سكان الكفر الجديد مركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية من عدم تغطية الترعة، مما يتسبب في انتشار الحشرات، التي تنشر الامراض بين أهالي القرية".  

وأوضح أنه تم تقديم عدة شكاوى لمجلس المدينة ولكن دون جدوى. 

وطالب المسؤولين بالنظر لترعة أبو غابة قرية الكفر الجديد مركز ميت سلسبيل وتغطيتها رأفة بسكان القرية والحفاظ على صحت سكانها في ظل انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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