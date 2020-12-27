أهالي الكفر الجديد بـ الدقهلية يطالبون بتغطية ترعة أبو غابة

أرسل القارئ عمرو المتولي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد طالب خلالها بتغطية ترعة ابو غابة.





وقال المتولي في شكواه: نعاني نحن سكان الكفر الجديد مركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية من عدم تغطية الترعة، مما يتسبب في انتشار الحشرات، التي تنشر الامراض بين أهالي القرية".





وأوضح أنه تم تقديم عدة شكاوى لمجلس المدينة ولكن دون جدوى.





وطالب المسؤولين بالنظر لترعة أبو غابة قرية الكفر الجديد مركز ميت سلسبيل وتغطيتها رأفة بسكان القرية والحفاظ على صحت سكانها في ظل انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.





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