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فن

أخبار السوشيال ميديا: نبيل الحلفاوي يدعم متعب بعد إصابته بكورونا.. عمرو دياب يعود بلوك تملي معاك.. مي عمر تروج لمسلسلها الجديد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت ابرزها كالآتي...


نشر عمرو دياب بوستر أحدث أغانيه التي تحمل اسم "من العشم"، وأعاد هذا البوستر الجمهور إلى 20 عاما مضت، وتذكروا بوستر البوم تملي معاك الذي تشابه مع الصورة الحالية، وعلقوا بأغنية عمرو دياب الشهيرة" انا مهما كبرت صغير".


نشر اسلام زكى ملحن اغنية "عايز اعمل زيك" لالبوم الهضبة الجديد تويتة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب إسلام زكي، مهنئا صناع اغنية من العشم بعد تصدرها تويتر: " الله الله مبروووك يا مبدعين على الجمال و السلطنة مستنيها من اول مسمعتها".


نشر الشاعر أيمن بهجت قمر منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ من خلاله الهضبة عمرو دياب علي أغنيته الجديدة "من العشم" من البوم "يا انا يا لاء".

نشرت الفنانة مى عمر صور جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.
وظهرت فى الاستورى وهى تروج لمسلسلها الجديد قبل ساعات من عرضه على قناة mbc1 و on drama. 

نشر الفنان نبيل الحلفاوي منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرص خلاله على تقديم الدعم عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
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