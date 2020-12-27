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أخبار العالم

بسبب كورونا.. 12 بريطانيا في الدقيقة يطلبون المساعدة من مؤسسة خيرية واحدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
لا يزال العالم يستكشف آثار فيروس كورونا الذي تبدو موجة انتشاره الثانية أكثر قسوة وحدة، وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ظهرت أرقامًا غير مسبوقة على صعيد طلب المواطنين البريطانيين للمساعدة من مؤسسة خيرية واحدة.

وأظهرت الأرقام الجديدة من "ستيزينس أدفيس - خدمة نصح المواطنين" أن ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة في الفوائد أو التوظيف في عام 2020 لم يتصلوا بالمؤسسة الخيرية المذكورة من قبل.

وقالت المنظمة الخيرية إن العديد من الأشخاص أجروا اتصالات لأول مرة في حياتهم بعد فقدان وظائفهم أثناء جائحة كورونا.

وقدم مستشارو (الجمعية) نصيحة فردية إلى 1.1 مليون شخص في عام 2020، ليصل المتوسط ​​ إلى 12 شخصًا في الدقيقة.

كما حصدت رقمًا قياسيًا بلغ 47.7 مليون مشاهدة لصفحة موقع الويب الخاص بها، بزيادة قدرها 23٪ عن عام 2019.

وقال جيمي ماكجلين، مدير مركز الاتصال:"إننا نرى أشخاصًا كانوا يعملون دائمًا، على سبيل المثال لمدة 20 عامًا في نفس الشركة، ويحتاجون إلى المساعدة في التنقل في نظام المزايا لأول مرة بعد الاستغناء عنهم".

وأظهرت الإحصائيات، التي تمت مشاركتها حصريًا مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن 481834 شخصًا يسعون للحصول على المشورة بشأن المزايا، ولم يطلب 351.620 (73٪) من المؤسسة الخيرية المساعدة من قبل.

وبالمثل، طلب 146،774 (83٪) من 175،852 شخصًا يحتاجون إلى المساعدة في قضايا التوظيف المشورة لأول مرة.

قال ماكجلين: "إنه أمر محزن للغاية حقًا". كل ما يمكننا فعله هو الاستمرار وبذل قصارى جهدنا من أجلهم.
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