هايلة في ورق العنب .. برومو حلقة ريم مصطفى يشوق متابعيها مع صاحبة السعادة

روجت الفنانة ريم مصطفي، لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تحل ضيفة عليه مع الفنانة إسعاد يونس، غدا الإثنين، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





ونشرت ريم مصطفي صورة من كواليس الحلقة ظهرت خلالها الفنانة إسعاد يونس وهي تحتضنها، وتظهر ريم برفقة شقيقاتها في الحلقة.





وقالت ريم مصطفى في تصريحاتها ببرومو الحلقة، أنها شخصية تحب الطبخ وتتقن عمل البامية، وأضاف: أنا هايلة في عمل ورق العنب.





وقالت شقيقات ريم مصطفى، أنها كانت بلطجية في المدرسة وكثيرة الشجار مع اصحابها.





وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.