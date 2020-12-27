ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس السوبر طوق النجاة لـ هازارد داخل ريال مدريد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
كشف تقرير صحفي إسباني، أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، يتطلع لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، رفقة الميرنجي في يناير المقبل. 

وغاب هازارد عن كأس السوبر العام الماضي، والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بسبب الإصابة، حيث توج به الريال على حساب أتلتيكو مدريد. 

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن هازارد يريد صنع التاريخ في ريال مدريد من خلال تحقيق الألقاب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن باستثناء لقب الليجا، بسبب الإصابات التي لاحقته.

وأوضح التقرير، أن هازارد يدرك أن كأس السوبر الإسباني ليس بالبطولة الكبرى التي ترضي طموحاته، ولكنها بطولة قد تضعه على الطريق الصحيح، حال الفوز بها.

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو في نصف النهائي يوم 14 يناير المقبل، ولكن قبل تلك المباراة، سيكون الريال على موعد مع مواجهة إلتشي في الليجا، وهي المواجهة التي سيستغلها زين الدين زيدان لتجهيز هازارد لكأس السوبر.

وأشار التقرير، إلى أن الجميع في ريال مدريد يثقون في قدرة هازارد على استعادة مستواه ونسخته بقميص تشيلسي، إذا تخلص من الإصابات ووضع قدمه باستمرار في الملعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد