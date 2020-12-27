ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم تراجع تفشي كورونا.. إيران تقرر تمديد الحظر وتوسيع نطاقه

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن التلفزيون الإيراني توسيع نطاق حظر التجول ليلا، ليشمل 330 مدينة وبلدة، يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة، في مسعى للمحافظة على تراجع شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الفريق الوطني المعني بمتابعة تطورات الإصابات بفيروس كورونا، علي رئيسي إن الحظر المفروض من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا في 108 مدن سيجري تطبيقه أيضا إلى المدن الأقل عرضة لخطر التفشي. بحسب "سكاي نيوز".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية سجلت خلال الأسبوع الماضي قرابة 100 ألف غرامة في ليلة واحدة بعد بدء الحظر الذي يشمل منع استخدام السيارات الخاصة.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 134 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء الإصابة بكوفيد-19، وهو أقل عدد وفيات منذ 13 سبتمبر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 54574.

وسجلت إيران 5760 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يمثل أيضا أدنى عدد منذ 22 أكتوبر، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و194964 إصابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن توسيع نطاق حظر التجول الليلي للسيطرة على كورونا

رقم قياسي صادم.. فرنسا تسجل 41 ألفا و600 إصابة جديدة بـ كورونا

كورونا يهزم أوروبا.. كيف تواجه القارة العجوز الموجة الثانية من الفيروس وأرقامه المرعبة؟

عقب 3 اختبارات.. شفاء وزير خارجية إيران من فيروس كورونا

لأول مرة منذ تفشي الوباء.. إيران تسجل قفزة قياسية في إصابات ووفيات كورونا اليومية

كورونا يجبر تونس على تمديد الحظر الليلي 3 أسابيع

ترشيحاتنا

إصابة خالد الصاوي بـ فيروس كورونا

حمدي الميرغني يستعرض مواهبه في الغناء برفقة دياب.. فيديو

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات .. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

الصحة العالمية: كورونا ليس الأخير.. استعدوا للوباء القادم

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد