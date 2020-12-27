رغم تراجع تفشي كورونا.. إيران تقرر تمديد الحظر وتوسيع نطاقه

أعلن التلفزيون الإيراني توسيع نطاق حظر التجول ليلا، ليشمل 330 مدينة وبلدة، يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة، في مسعى للمحافظة على تراجع شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.





وقال المتحدث باسم الفريق الوطني المعني بمتابعة تطورات الإصابات بفيروس كورونا، علي رئيسي إن الحظر المفروض من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا في 108 مدن سيجري تطبيقه أيضا إلى المدن الأقل عرضة لخطر التفشي. بحسب "سكاي نيوز".





يشار إلى أن السلطات الإيرانية سجلت خلال الأسبوع الماضي قرابة 100 ألف غرامة في ليلة واحدة بعد بدء الحظر الذي يشمل منع استخدام السيارات الخاصة.





وأعلنت وزارة الصحة وفاة 134 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء الإصابة بكوفيد-19، وهو أقل عدد وفيات منذ 13 سبتمبر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 54574.





وسجلت إيران 5760 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يمثل أيضا أدنى عدد منذ 22 أكتوبر، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و194964 إصابة.



