ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقاير التي تحدثت عن نيته للانقلاب على نتائج انتخابات الرئاسة التي أطاحت به من البيت الأبيض لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

حيث طالب ترامب في سلسلة تغريدات نشرها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعضاء حزبه الجمهوري بالقتال من أجل نتائج الانتخابات متحدثًا عن مؤامرة للإطاحة به وتوجيه النتائج لصالح جو بايدن.

وقال ترامب:"حان الوقت لأعضاء الكونجرس الجمهوريين للتصعيد والقتال من أجل الرئاسة، مثلما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل".

وأضافت أن الأدلة على فوزه بالانتخابات "لا تقبل الجدل" وأن "هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة، وقد تم حشو صناديق الاقتراع (مثبت بالفيديو)، إضافة إلى الناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى، والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين".

وتابع:"هناك عدد أصوات أكثر من الناخبين الفعليين (راجعوا ديترويت وفيلادلفيا).. الأرقام أكبر بكثير مما هو ضروري للفوز بالولايات المتأرجحة الفردية، ولا يمكن حتى الطعن فيها".

وواصل:"المحاكم سيئة، ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما. نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث.. لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة".

وأكمل:"عندما ينتهي كل شيء، وتصبح هذه الفترة الزمنية مجرد فصل قبيح آخر في تاريخ بلادنا، فسننتصر".

من جانبه وضع موقع تويتر تحذيرا على تغريدات ترامب ينص على أن "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".

وكانت تقارير نشرها موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين كبار، قالت إن ترامب انقلب على معظم المسؤوليين في إدارته معتبرًا أنهم جبناء وخائنين لمجرد أنهم يقبلون بنتائج الانتخابات ولا يوافقونه في نظرية المؤامرة أو رغبته في الانقلاب على تلك النتائج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نيويورك بوست: ترامب اليوم صار قريبًا من الفوز بالانتخابات الأمريكية

بثلاث طرق.. كيف يمكن لـ ترامب الانقلاب على نتائج الانتخابات حال خسارته؟

ترامب يتقدم على بايدن في ولايتين حاسمتين

هل يبقى ترامب في منصبه؟.. هذا ما ستفعله المحكمة العليا حال طعنه على النتيجة

ترامب يتراجع عن تصريحاته: لن نتنازل عن قضايانا ضد تزوير الانتخابات

ريما دودين.. عربية في فريق بايدن الرئاسي

ترشيحاتنا

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

ذكرى رحيل يوسف فخر الدين .. ترك الفن حزنا على زوجته وعمل بائع إكسسوارات باليونان

بعد وفاة 10 مرضى في حريق .. الأمن يضبط صاحب مستشفى مخصص لحجر مصابي كورونا بالعبور

محافظ الغربية يقرر غلق الأسواق اليومية شهرًا لمواجهة كورونا

خطوة تفصل سيرينو عن الأهلي .. وموليكا يعود للصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد