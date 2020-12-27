ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

أثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقاير التي تحدثت عن نيته للانقلاب على نتائج انتخابات الرئاسة التي أطاحت به من البيت الأبيض لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.





حيث طالب ترامب في سلسلة تغريدات نشرها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعضاء حزبه الجمهوري بالقتال من أجل نتائج الانتخابات متحدثًا عن مؤامرة للإطاحة به وتوجيه النتائج لصالح جو بايدن.





وقال ترامب:"حان الوقت لأعضاء الكونجرس الجمهوريين للتصعيد والقتال من أجل الرئاسة، مثلما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل".





وأضافت أن الأدلة على فوزه بالانتخابات "لا تقبل الجدل" وأن "هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة، وقد تم حشو صناديق الاقتراع (مثبت بالفيديو)، إضافة إلى الناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى، والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين".





وتابع:"هناك عدد أصوات أكثر من الناخبين الفعليين (راجعوا ديترويت وفيلادلفيا).. الأرقام أكبر بكثير مما هو ضروري للفوز بالولايات المتأرجحة الفردية، ولا يمكن حتى الطعن فيها".





وواصل:"المحاكم سيئة، ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما. نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث.. لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة".





وأكمل:"عندما ينتهي كل شيء، وتصبح هذه الفترة الزمنية مجرد فصل قبيح آخر في تاريخ بلادنا، فسننتصر".





من جانبه وضع موقع تويتر تحذيرا على تغريدات ترامب ينص على أن "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".





وكانت تقارير نشرها موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين كبار، قالت إن ترامب انقلب على معظم المسؤوليين في إدارته معتبرًا أنهم جبناء وخائنين لمجرد أنهم يقبلون بنتائج الانتخابات ولا يوافقونه في نظرية المؤامرة أو رغبته في الانقلاب على تلك النتائج.



