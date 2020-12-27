أهم الأخبار.. إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية وسقوط قتلى وجرحى.. اشتباكات في حفل عمر كمال بالرحاب.. وزوجة عبد الرحمن القرضاوي تفضحه على الهواء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على المستوى المحلي والدولي، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

كشف الدكتور جمال عبد ربه، أستاذ ورئيس قسم البساتين بزراعة الأزهر، المتحدث بإسم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن أسباب الأزمة التي تصدرت المشهد خلال الأيام الماضية لمحصول البطاطس والخسائر التي تكبدها التجار والمنتجين بسبب انخفاض أسعارها.

كشف الدكتور جمال عبد ربه، أستاذ ورئيس قسم البساتين بزراعة الأزهر، المتحدث بإسم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن أسباب الأزمة التي تصدرت المشهد خلال الأيام الماضية لمحصول البطاطس والخسائر التي تكبدها التجار والمنتجين بسبب انخفاض أسعارها.

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأحد عن الشركة في ولاية إليوي الأمريكية قولها بوقوع قتلى ومصابين في حادث إطلاق نار.





وأعلن الشرطة في ولاية إلينوي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار في صالة بولينج، شمالي الولاية.