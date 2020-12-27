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فن

من حفل زفافها.. مي عمر تفاجئ متابعيها بصورة مع زوجها محمد سامي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:25 ص
مي عمر و محمد سامي
مي عمر و محمد سامي من حفل زفافهم
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ندى فكرى
نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها من حفل زفافها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت مي في الصورة من حفل زفافها على المخرج محمد سامي حينما سألها أحد الجماهير عن صورة زفافها فقامت مي بنشرها وعلقت مازحة:"لية الفضايح".

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وطرحت شركة سينرجى الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم العمل وتغنيها مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما اليوم. 
 
وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.  

وتعاقدت مي عمر مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، حيث تتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.  

وتعمل مي عمر حاليًا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريبًا، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.   

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.
 
وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
من حفل زفافها.. مي عمر تفاجئ متابعيها بصورة مع زوجها محمد سامي
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