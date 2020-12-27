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مرأة

بـ 3 حيل سريعة.. تخلصي من كابوس الكرش للأبد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

الوصول إلى الوزن المثالى أمر لم يعد صعبا باتباع ريجيم متوازن يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع وبدون حرمان إليك 3 ريجيمات مجربة وسريعة لفقدان الوزن وحرق الدهون يقدمها موقع  بولد سكاى الهندى ستخلصلك من الكرش للأبد.


الريجيم الأول

الإفطار 8 صباحًا..

بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغذاء

3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة  + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء ..

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم

وجبة الإفطار:اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم

طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة

وجبة الغذاء:

يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه

وجبة العشاء

يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي


الرجيم الثالث

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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين
طبق شوفان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة +كوب زبادى
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