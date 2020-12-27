بـ 3 حيل سريعة.. تخلصي من كابوس الكرش للأبد

الوصول إلى الوزن المثالى أمر لم يعد صعبا باتباع ريجيم متوازن يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع وبدون حرمان إليك 3 ريجيمات مجربة وسريعة لفقدان الوزن وحرق الدهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ستخلصلك من الكرش للأبد.
الريجيم الأول
الإفطار 8 صباحًا..
بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغذاء
3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء ..
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
وجبة الإفطار:اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم
طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة
وجبة الغذاء:
يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه
وجبة العشاء
يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي
اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها
الرجيم الثالث
اقرأ أيضًا |
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة +كوب زبادى