شاهد.. لحظة قصف الطائرات الإسرائيلية لقطاع غزة

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات قصف للطائرات الإسرائيلية لـ قطاع غزة ، والذي تسبب في خسائر كبيرة لأهل االقطاع.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتعرض طفلة وشاب فلسطينيين للإصابات نتيجة للقصف الصاروخي الذي قام به طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة الفلسطينية فجر اليوم.





وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى إصابة الطفلة والشاب الذي يبلغ من العمر عشرين عاما بإصابات طفيفة وجاءت نتيجة لتناثر شظايا الصواريخ والزجاج.





وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعًا شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه وانقطاع التيار الكهربائي.





كما ذكرت الوكالة أنه تم سماع دوي انفجارات في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية لمدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.





كما استهدف الطيران الإسرائيلي في غارة جوية بوقت سابق أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وأشارت الوكالة إلى أن أضرارا مادية فادحة لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً إلى بعض منازل المواطنين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعًا وأرضا في حي التفاح شرق مدينة غزة.



