محمد جاد: قرارات المجلس الأعلى للجامعات لمصلحة الجميع

قال الإعلامي محمد جاد، إن المجلس الأعلى للجامعات أصدر مجموعة من القرارات أمس، ونفى أي شائعة تداولت إلغاء أو تأجيل العام الدراسي، مؤكدا انتظام الدراسة في الجامعات دون أي تعديل أو تغيير، إلى جانب التشديد في كل الجامعات على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعرضها للمخالفة القانونية في حال عدم الالتزام.





وأوضح محمد جاد، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من القرارات التي صدرت هي توفير أماكن عزل للأطفال في المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتكون جاهزة للتعامل مع اي سيناريو محتمل لانتشار فيروس كورونا مرة أخرى.





وتابع أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تعديل المناهج المتعلقة بالتوعية بالزيادة السكانية ورفع الوعي لدى المواطنين، إلى جانب أنه أقر تعميم دراسة اللغة الألمانية في كليات الطب والهندسة.





وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات يعتمد قائمة الجامعات التعليمية المتميزة التي تضم الكليات المتخصصة مثل الطب والصيدلة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وذلك سيكون في جامعة جنوب الوادي بالغردقة، وستكون جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة، لافتا إلى أن هذه القرارات ستصب في مصلحة الطلاب والأسر والدولة بالتأكيد.