الصحف الإماراتية: الملك سلمان يوجه الدعوة لـ رئيس الإمارات لحضور القمة الخليجية في الرياض.. بن راشد: حريصون على روابط الأخوة مع دول التعاون.. والحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

عمان تبدأ رسميًا الحملة الوطنية للتحصين

علماء: مناعة بعد الشفاء من «كورونا» تستمر ثمانية أشهر

أجهزة الأمن الأمريكية تتوصل إلى نتيجة جديدة في تفجير ناشفيل









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات الشيخ محمد بن راشد بعد تسلمه رسالة من الملك سلمان موجهة إلى رئيس الإمارات لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي.









محمد بن راشد: الإمارات حريصة على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب مجلس التعاون

وبحسب "الإمارات اليوم"، تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت تحياته، ودعوة رسمية لحضور ومشاركة في الاجتماع الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيلتئم بالعاصمة الرياض في الخامس من يناير المقبل، وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبًا، على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها، مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال.









جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي ظهر أمس، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة المجلس، وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس، وصولًا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع، وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار والسعادة على الشعوب والدول الأعضاء.









وأكد حاكم دبي حرص دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبًا، على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس، وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها، مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال.









ومن المتوقع التركيز في قمة الزعماء المقبلة على الخطوات الواجب اتباعها، من أجل تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصادات العربية الخليجية، وإنعاش هذه الاقتصادات، وصولًا إلى تعافيها بالكامل.









خبر سار لمن أصيبوا بـ«كورونا».. علاج لمنع عودة الفيروس تحت الاختبار

وبحسب "الإمارات اليوم"، يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فعالية علاج يمكنه أن يحول دون عودة مرض كوفيد-19 للأشخاص الذين أصيبوا به بالفعل، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.









وطوّرت مؤسسة «مستشفيات لندن الجامعية إن اتش إس» وشركة «أسترازينيكا» الدواء، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، بحسب الصحيفة. ويمكن للعلاج أن يتوافر في مارس أو أبريل في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة، بحسب الصحيفة.









وجرى حقن 10 مشاركين بالدواء، حسبما نقلت «الجارديان» عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي وترأس الدراسة المسماة «ستور تشيسار».









وقالت هوليهان إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة.









أجهزة الأمن الأمريكية تتوصل إلى نتيجة جديدة في تفجير ناشفيل

وبحسب "البيان"، توصلت أجهزة الأمن الأمريكية إلى نتيجة جديدة بخصوص التفجير القوي الذي هز مدينة ناشفيل أول من أمس، موضحةً أن وراءه عمل انتحاري.









ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر في فرق التحقيق أن المعطيات الحالية لأجهزة الأمن تشير إلى أن منفذ التفجير قُتل من جراء الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.









وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، صباح أول من أمس، أن انفجارًا قويًا وقع في الساعة الـ6:30 صباحًا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.









وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن، وكان على الأرجح عملًا متعمدا، مضيفةً أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.









سلطنة عمان تبدأ رسميًا الحملة الوطنية للتحصين

وبحسب "البيان"، تحت شعار "التحصين وقاية"، بدأت سلطنة عمان اليوم رسميًا الحملة الوطنية للتحصين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية.









ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر فيه الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة ـ عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وهو يتلقّى بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك " المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.









وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.









يشار إلى أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل 3 أيام عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.









علماء: مناعة بعد الشفاء من «كورونا» تستمر ثمانية أشهر

وبحسب "الخليج"، توصلت دراسة حديثة إلى أن المناعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد تستمر لفترة قد تصل إلى ثمانية أشهر بعد الشفاء من المرض. ووفقًا للدراسة، فإن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة استمرت في الارتفاع لدى المتطوعين في البحث لمدة 150 يومًا، وظلت مرتفعة حتى 240 يومًا، ما يعكس قدرة أجسامهم على محاربة الفيروس لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.









وخلصت دراستان أخريان إلى أن المرضى الذين اكتسبت أجسادهم أجسامًا مضادة لكورونا، كانت فرص ظهور فحوصهم إيجابية مرة أخرى أقل لمدة تصل إلى ستة أشهر على أقل تقدير. وتعزز هذه النتائج احتمالات نجاح اللقاحات التي تعمل على تحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة. وتوصلت دراسة نشرتها مجلة «نيو إنجلاند» الطبية، الأربعاء، إلى أن شخصين فقط من بين 1265 متعافيًا من كورونا، أظهرا نتائج إيجابية في فحص كورونا، دون ظهور أي أعراض عليهما.









وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان على أكثر من 3 ملايين أمريكي، أظهرت نتائجها أن نسبة لا تتجاوز 0.3% من المتعافين من المرض أصيبوا بالعدوى مرة أخرى، بينما وصلت نسبة العدوى بين من لم يصابوا بها سابقًا إلى 3%.











وعلى النقيض، كانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية قد نقلت في أكتوبر، أول وفاة بعد تكرر الإصابة بمرض كوفيد 19، لهولندية (89 عامًا)، تعاني نوعًا نادرًا من السرطان.









ويُعتقد أن هذه أول وفاة بعد الإصابة مرتين بالفيروس، وقد سبق لها الدخول إلى المستشفى بعد معاناتها السعال الشديد والحمى، إلا أنها تعافت حتى عودتها بعد شهرين لتلقي العلاج الكيميائي للسرطان لتشعر مرة أخرى بالحمى، والسعال، فضلًا عن صعوبة في التنفس، ما أسفر عن وفاتها بعد أسبوعين.









الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية طبقًا لـ«اتفاق الرياض»

وبحسب "الخليج"، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أسبوع من إعلان تشكيلها، طبقًا ل «اتفاق الرياض».











وأعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن المسؤولية ثقيلة ولكن سنعمل بشكل جماعي والنجاح للجميع، وسط تفاؤل بأن تكون هذه الخطوة بداية جيدة لعام جديد.









وفي كلمته، عقب تأدية الحكومة اليمين الدستورية طلب هادي من حكومته عقد أول اجتماعاتها في مدينة عدن، وأن تعمل على معالجة القضايا الاقتصادية، وتوحيد الأجهزة الأمنية.









وشدد هادي «على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي».