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مرأة

5 طرق للتخلص من حساسية الأسنان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
حساسية الأسنان
حساسية الأسنان
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لمياء الياسين

ذكر موقع coastdental إنه يمكن علاج انحسار اللثة وتخلخل الأسنان عن طريق الإنتباء إلى علامات الإصابة مبكرا وأبرزها  زيادة حساسية الأسنان إليك علاجات سريعه تخلصك من حساسية الأسنان، ونمو البكتيريا التي تؤدي إلى التهاب اللثة

1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول ولهذا فإنه قد يساعد في تحسين الصحة العامة للأسنان.

2.  الصبار
مضمض لمدة 30 ثانية ، وفرشاة ، وابصق. يمكنك أيضًا وضع مادة هلامية مباشرة والتدليك برفق حول اللثة.

3. عجينة الكركم
الكركم  قادر على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

4. المريمية

يمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل، أضف ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي، اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته. يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية.

5.زيت الليمون
يمكن لغسول الفم الذي يحتوي على كمية صغيرة من زيت الليمون أن يخفض مستويات البلاك الجرثومي. يمكن أن يؤدي الغسل بزيت عشب الليمون بنسبة 0.25٪ إلى تقليل البلاك بشكل أفضل من جلوكونات الكلورهيكسيدين ، وهو شطف مُثبت مضاد للبكتيريا يُستخدم لعلاج التهاب اللثة.

موقع

"coastdental"

كل ما لاتعرفينه عن علاج انحسار اللثة


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