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أخبار العالم

عواصف ثلجية تقتل 11 إيرانيًا.. والبحث عن 16 مفقودًا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
جارٍ البحث عن مفقودين
جارٍ البحث عن مفقودين
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محمد علي
بسبب العواصف الثلجية والطقس المثلج، لقي إيرانيون مصرعهم خلال الساعات الماضية، وارتفع عددهم إلى 11 شخصا، وذلك  بمرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".


وقالت السلطات إنها بدأت عمليات للبحث عن المفقودين، ومحاولة العثور عليهم تعني سباقًا مع الوقت حتى لا تتسبب العواصف في تعقيد مهامهم أكثر.


وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، أمس السبت، العثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.


من جانبه، قال حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أمس السبت: "لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم بعد"، وهو ما يعني استمرار عمل الفرق لأيام لحين العثور على أي ناجين.
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