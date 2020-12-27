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عتبته حلوة.. شاهد| خبيرة توضح كيف تجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
خبيرة طاقة المكان
خبيرة طاقة المكان
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، إن مصطلحات " المكان دا قرفته حلوة ،أو عتبته حلوة "، كلها مصطلحات صح 100% وهو دليل على أن فرغات الطاقة به مضبوطة.

وأضافت الدكتورة سها عيد، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مسارات الطاقة بهذا المكان متوازنة، بمعنى أن مواقع الديكورات منضبطة وتقسيمة المكان مريحة ومتوازنة.

وأشارت خبيرة طاقة المكان، إلى أن الشمس والهواء فى المكان لهم تأثير كبير جدًا لتوزيع الطاقة الإيجابية بالمكان، إلى جانب ترتيب المكان نفسه الذي يرسل لنا علامات ارتياح.

وتابعت أن تكتلات الأبواب من العوامل التى تؤدى إلى عدم الارتياح والشعور بعدم التوازن، بينما الفراغات بين الأبواب تعطى بهجة ورحابة ووسع لدخول الزوار.

وأكدت أن هناك بيوتا كثيرة كئيبة لا نستطيع الجلوس فيه ، بينما يمكن أن نشعر بالراحة والطمأنينة فى بيت صغير وهادى ويطلع عليه " قرفة حلوة ".
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