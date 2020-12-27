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فن

من منزلها.. درة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
درة
درة
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ندى فكرى

نشرت الفنانة التونسية درة زروق صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


و ظهرت درة في الصورة بجانب شجرة الكريسماس من منزلها وبدون مكياج وعلقت قائلة: "صباح الخير ".

 

وكانت قد ردت "درة" على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

 

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

 


من منزلها.. درة تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة
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