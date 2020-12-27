تستهدف 150 ألف شخص يوميًا.. إسرائيل تعلن أكبر حملة تطعيم ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تسعى لتطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر، وفق ما أفادت به صحف عبرية.





وقال نتنياهو إنه "خلال هذا الأسبوع، أبلغت مسؤولي الشركات التي تزودنا باللقاحات أن هدفنا هو تطعيم 150 ألف شخص يوميًا اعتبارا من الأسبوع القادم، وهذا يعتبر رقما قياسيا عالميا"، ما يعني إن نتنياهو يسعى لتطعيم ربع السكان في الأراضي المحتلة.





ويأتي اعتماد إسرائيل على الشركتين الأمريكيتين الكبيرتين في فعالية لقاحهما وهما "فايزر" و"مودرنا"، اللتان طلبت إسرائيل منهما 14 مليون جرعة من اللقاح.





ورغم الكمية المطلوبة، أبدت الشركتان عزمهما على توفير المطلوب.