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فن

بالكمامة.. سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها هدية الكريسماس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
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ندى فكرى
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة بالكمامة حيث كانت بشكل مختلف وعلقت قائلة: "هدية الكريسماس" مما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال.

ومن المعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

وكانت سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت عزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها للشفاء. 

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفائها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".

وتألقت بإطلالات جميلة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، ودائمًا ما تشارك سلمى أبو ضيف صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمختلف الإطلالات الساحرة والأنيق.
بالكمامة.. سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها هدية الكريسماس
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