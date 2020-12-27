مدير مستشفى العزل بالعبور: 25% من مصابي كورونا لا يعانون ارتفاعا في درجات الحرارة.. فيديو

قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العزل بالعبور، ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن مستشفى العزل الجامعي، يعمل على استقبال مصابي كورونا، وتساهم جامعة عين شمس بـ 4 مستشفيات جامعية لاستقبال المرضى، لافتا إلى أن الموجة الثانية تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين، مقارنة بالموجة الأولى.





وأضاف الدكتور شريف محسن، خلال مكالمة هاتفية، لـبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن الحالات الحالية المصابة، بفيروس كورونا، تتراوح بين حالات متوسطة إلى حرجة، والتي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي، مؤكدا أنه أهم سلاح لتخطي الأزمة الراهنة هو الوعي، وأهمية مساهمة المواطن، مع الدولة المصرية، في مواجهة الأزمة.





وشدد مدير مستشفى العزل بالعبور، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ؛ نتيجة للزيادة المرتفعة في انتشار الفيروس، قائلا: " الدائرة تضيق جدا ومن الممكن أن تصاب العائلة بأكملها بكورونا".





وأوضح "محسن " أنه لا يشترط أن يشعر المصاب بارتفاع في درجات الحرارة ؛ حتى يكون مصابا بـ كوفيد 19 ، ولكن من الممكن أن يشعر المصاب بفقدان حاسة الشم، مشيرا إلى أن فقدان بعض الحواس من الأعراض الشائعة، خلال الفترة الراهنة، مضيفا: " 25 % من مرضى كورونا لا يحدث لهم ارتفاعا في درجة الحرارة ".



