البرلمان يحذر المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نواب: الرئيس والحكومة حريصان على حفظ الصحة العامة.. والتزام المواطن ضرورة للنجاة من خطر كورونا

برلمانية تطالب المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات للتصدي لفيروس كورونا

لمواجهة موجة كورونا الثانية.. برلماني يطالب بعودة مستشفيات العزل الميدانية

برلماني يطالب المصريين بالالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

نائب الشيوخ: رصد 200 مليار جنيه لمواجهة كورونا يؤكد الحسم في التعامل مع الوباء









أعضاء كثر في مجلس النواب، حذروا المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن عدم الالتزام بتلك الإجراءات وأقلها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة سيدفع الدولة لتطبيق عقوبة على المخالفين والضرب بيد من حديد، كما أكدوا أن الدولة تسعى للحفاظ على الاقتصاد من جهة وصحة المواطن من جهة أخرى، معربين عن تمنياتهم بأن يلتزم المواطن بهذه الإجراءات.











في البداية، طالبت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، بضرورة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن زيادة الأعداد المصابين اليومية تضع الدولة في موقف صعب.









وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة سيدفع الدولة لتطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة بقوة والضرب بيد من حديد، لافتةً إلى أن الدولة تسعى للحفاظ على الاقتصاد من جه وصحة المواطن من جهة أخرى ونتمنى أن يلتزم المواطن بهذه الإجراءات.











وطالب النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، بضرورة إسراع الحكومة في العودة بعمل المستشفيات الميدانية التي خصصت لعزل مصابي مرضى فيروس كورونا المستجد، بالمدن الجامعية ومراكز الشباب، وذلك في ظل أزمة انتشار الفيروس في موجته الثانية.





وتحفظ سامي على تحويل عدد من مستشفيات التأمين الصحي لمستشفيات عزل، موضحا أن هذه الخطوة سوف تضر مئات أو حتى الآلاف من المرضى ويمكن عودة المستشفيات الميدانية التي خصصت لمرضى كورونا من قبل.







وقال عضو مجلس الشيوخ إن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل مرضى كبار بالسن ومرضى أمراض مزمنة وبها أماكن مخصصة للغسيل الكلوي، وهو ما يستلزم الحفاظ على صحة هؤلاء المرضى وتجنبهم العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار بطرق عدة.





وأضاف أن طرحه يهدف للحفاظ على المنظومة الصحية في مواجهة الوباء العالمي أطول فترة، والحفاظ في الوقت ذاته على صحة المصريين ذوي الأمراض الأخرى من عدوى كوفيد.





وأشاد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، بالاهتمام والحرص الرئاسي الكبيرين لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع جولاته الميدانية وتفقده لمختلف المشروعات التي تنفذها الدولة يشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء على جميع العاملين بهذه المشروعات أو على الجماهير الذين يلتقى ويتحاور معهم الرئيس السيسي خلال هذه الجولات.





وناشد "أبو الدهب"، جميع المصريين فى مواقع العمل والإنتاج وفى جميع وسائل النقل العام والخاص بصفة عامة وداخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق واتوبيسات النقل العام الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة الحرص على ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تزايد عدد الإصابات في مصر والعالم.





وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إن الحكومة بذلت المزيد من الجهود الجبارة، ولكن الجهود الحكومية خاصة جهود كل من ينتمون للمنظومة الطبية من جيش مصر الأبيض لن تكفى لمواجهة فيروس كورونا، ولا بد لنا جميعا أن نلتزم التزاما كاملا بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأن التهاون فى التعامل فى هذا الملف تحديدًا ستكون له آثار سلبية وخطيرة على المجتمع ككل.





وأشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالتزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برصد 200 مليار جنيه من احتياطات الموازنة العامة لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا، قائلًا: "الدولة جاهزة لتمويل التعاقدات على أي كمية من اللقاحات من دون قيد أو حد أقصى للتكلفة".





وقال "نسيم"، خلال تصريحات له، إن الدولة جاهزة صحيًا وماديًا واقتصاديًا واجتماعيًا لمواجهة الوباء وستطبق بكل حزم إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.





وشدد نائب بني سويف على أن الخطر في الموجة الثانية هو تحور الفيروس بطريقة أصبح فيها أكثر سرعة في الانتشار وأكثر توحشًا ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت التصدي للموجة الأولى من الوباء بكل نجاح وحيوية واستطاعت تلجيم الإصابات والوفيات بخطة ذكية، وهناك ثقة تامة في الرئيس السيسي وأجهزة الدولة في استمرار السيطرة على الموجة الثانية مثلما حدث في الموجة الأولى.