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توك شو

2020 طويلة وعريضة.. شاهد أغرب أحداثها والتعليق عليها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
احداث 2020
احداث 2020
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن أبرز الأحداث التي وقعت في عام 2020، حيث اختار المواطنون الحدث الأبرز بالنسبة لهم.

وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن عام 2020 كان مليئا بالأحداث، وبالتأكيد كان بها الكثير من المواقف السعيدة والمفرحة وأيضا أحداث مأساوية وحزينة عاشها العالم كله، خاصة بسبب تفشي فيروس كورونا، معقبة: "مش ممكن تكون سنة طويلة عريضة مفيهاش يوم حلو".

وسأل أحد المواطنين صديقه: "إيه أحسن حاجة حصلتلك في 2020"، رد قائلا: "إن خطبت طبعا"، وهنأته الإعلامية لميس سلامة، وأضافت فتاة أخرى: "أنها سترى والدها بعد غياب 10 سنين".

وقال مواطن آخر: "أنا زعلان إن الزمالك خسر من الأهلي"، وأضاف آخر: "أحسن حاجة بالنسبالي إننا أخدنا الأميرة وديناها الجزيرة بفوز الأهلي على الزمالك".
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