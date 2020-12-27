في ذكرى ميلاده.. رحلة مصطفى محمود من الشك إلى العلم والإيمان.. بدأت باتهامه بالإلحاد وانتهت بهجوم اليساريين عليه

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن ذكرى ميلاد العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود.





تمر اليوم الذكرى الـ99 على ميلاد المفكر الإسلامى الراحل الدكتور مصطفى محمود، حيث ولد فى 27 ديسمبر عام 1921، ومصطفى محمود هو كاتب وطبيب وأديب وفنان مصرى، قام بتأليف 89 كتابًا، يتراوح بين القصة والرواية الصغيرة إلى الكتب العلمية والفلسفية والاجتماعية، والدينية.





ولد مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ المعروف بـ"مصطفى محمود" فى 25 ديسمبر 1921 فى شبين الكوم ـ منوفية فى مصر لأسرة متوسطة الحال، والده موظف وقد كان كثيرًا ما يمرض فى طفولته مما أدى لرسوبه ثلاث سنوات فى الابتدائية، وعدم قدرته على اللعب كباقى الأطفال، درس الطب وتخرج عام 1953 وتخصَّص فى الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960.





ألّف مصطفى محمود 89 كتابا، متعددة الموضوعات والمجالات فمنها علمية ومنها فلسفية ومنها أدبية، سياسية، اجتماعية، ودينية. وأتقن أيضًا كتابة المسرحيات والحكايات، إضافة إلى الحكايات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.





أنتج كتاب "لغز الموت" فى 1959، وفى عام 1961 كتب "أينشتاين والنسبية"، وكتب "القرآن محاولة لفهم عصري" فى عام 1969، وفى عام 1970 كتب كتابه الشهير "رحلتى من الشك إلى الإيمان".



وجاء الكتاب لينفى به مصطفى محمود عن نفسه تهمة الإلحاد، وهى تهمة طاردته كثيرا منذ أن بدأ مشروعه الفكرى بإصدار كتابه الأول "الله والإنسان" فى مارس ١٩٥٧، ضمن سلسلة كتب للجميع، نفس الفترة التى عانى فيها محمود من مشكلات فكرية نابعة من إمكانية وجود تعارض بين العلم المادى، الذى كان يدرسه بكلية الطب، وبين وجود الله.



