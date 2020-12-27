في ذكرى ميلاده.. رحلة مصطفى محمود من الشك إلى العلم والإيمان.. بدأت باتهامه بالإلحاد وانتهت بهجوم اليساريين عليه

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن ذكرى ميلاد العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود.
تمر اليوم الذكرى الـ99 على ميلاد المفكر الإسلامى الراحل الدكتور مصطفى محمود، حيث ولد فى 27 ديسمبر عام 1921، ومصطفى محمود هو كاتب وطبيب وأديب وفنان مصرى، قام بتأليف 89 كتابًا، يتراوح بين القصة والرواية الصغيرة إلى الكتب العلمية والفلسفية والاجتماعية، والدينية.
ولد مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ المعروف بـ"مصطفى محمود" فى 25 ديسمبر 1921 فى شبين الكوم ـ منوفية فى مصر لأسرة متوسطة الحال، والده موظف وقد كان كثيرًا ما يمرض فى طفولته مما أدى لرسوبه ثلاث سنوات فى الابتدائية، وعدم قدرته على اللعب كباقى الأطفال، درس الطب وتخرج عام 1953 وتخصَّص فى الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960.
ألّف مصطفى محمود 89 كتابا، متعددة الموضوعات والمجالات فمنها علمية ومنها فلسفية ومنها أدبية، سياسية، اجتماعية، ودينية. وأتقن أيضًا كتابة المسرحيات والحكايات، إضافة إلى الحكايات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.
أنتج كتاب "لغز الموت" فى 1959، وفى عام 1961 كتب "أينشتاين والنسبية"، وكتب "القرآن محاولة لفهم عصري" فى عام 1969، وفى عام 1970 كتب كتابه الشهير "رحلتى من الشك إلى الإيمان".
وجاء الكتاب لينفى به مصطفى محمود عن نفسه تهمة الإلحاد، وهى تهمة طاردته كثيرا منذ أن بدأ مشروعه الفكرى بإصدار كتابه الأول "الله والإنسان" فى مارس ١٩٥٧، ضمن سلسلة كتب للجميع، نفس الفترة التى عانى فيها محمود من مشكلات فكرية نابعة من إمكانية وجود تعارض بين العلم المادى، الذى كان يدرسه بكلية الطب، وبين وجود الله.
وفي الواقع، لم ينكر محمود وجود هذه الشكوك، ولكنه نفى أن تكون هذه الشكوك قد تبلورت لفكرة الإلحاد،قائلا: "كانت لى شكوك إنسانية لكن كنت مع الله وأنا فى حالة شكى هذه"، ثم بتفسير أكبر "ناقشت فى كتابى كل الظواهر الموجودة فى الكون بمنطق فكرى علمى، والقليلون فهموا موقفى على وجهه الصحيح"،مشيرا إلى أنه قدم كتابه الأول منطلقا من شىء أساسى وجوهرى، وهو أن الله واحد.
على أن العودة لليقين احتاجت أن يغرق محمود فى الكتب لـنحو أكثر من ثلاثين عاما، كما تطلبت منه أن يقضى ليالى من الخلوة والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة النظر فى إعادة النظر ثم تقليب الفكر على كل وجه، ليقطع فيه الطريق الشائكة من الله والإنسان إلى لغز الحياة والموت إلى ما كتب من كلمات على درب اليقين.
ورغم كل ما سبق فإن كتاب "رحلتى من الشك إلى الإيمان" لم يفلح فى القضاء على شائعة الإلحاد عند مصطفى محمود، وهى الشائعة التى طاردته فيما تلا ذلك من أعوام، حتى بعد أن بدأ تقديم برنامج العلم والإيمان فى بداية السبعينيات محاولًا فيه إيجاد رابط بين الطرفين، وإصداره كتبًا مثل "الله"، و"رأيت الله"، و"القرآن كائن حى"، و"الماركسية والإسلام"، و"الصوفية السر الأعظم"، و"القرآن محاولة لفهم عصري".
ولم يكن غريبا بعد ذلك أن يتعرض لمرمى نيران رجال الأزهر فى السنوات الأخيرة من حياته، عندما كتب فى جريدة الأهرام سلسلة مقالات عارض فيها القائلين بوجوب شفاعة الرسول عليه السلام يوم القيامة، كما دعا إلى تنقية الأحاديث النبوية التى قال إنها تعرضت للعبث من بعض الوضاعين خصوصا أنها كتبت بعد وفاة الرسول عليه السلام بمائتى عام.
وضرب مثلا على ذلك بحديث "فقء نبى الله موسى لعين ملك الموت عندما جاءه ليقبض روحه"، وكانت هذه الآراء كفيلة بأن يفتح رجال الأزهر النار على محمود باتهامه بـ "إنكار الشفاعة" و"التشكيك فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية"، بالإضافة إلى اتهام جاهز بـ"الإلحاد" قذفه به الدكتور عبدالمنعم نجم، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
ولم يقتصر الهجوم على مصطفى محمود من قبل رجال الدين وحدهم، وإنما امتد ليشمل الطرف الآخر من اليساريين، الذين وجدوا فى كتاب محمود "زيارة للجنة والنار" والذى فاز بجائزة الدولة هجوما عليهم، خاصة عندما أورد كارل ماركس ضمن أهل النار، واضعا بذلك رأيه فى الماركسيين والشيوعيين بشكل عام، ربما لينفى عن نفسه تهمة طاردته طويلا ويبدو أنها لن تفارقه حتى فى مثواه الأخير.