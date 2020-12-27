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رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام وولفرهامبتون

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
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محمد السعيد
يحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الت 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه موروينيو لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على وولفرهامبتون في مباراة اليوم، والعودة للمنافسة على اللقب.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع كريستال بالاس، وخسر أمام ليفربول وليستر سيتي.

في المقابل يطمح وولفرهامبتون هو الآخر في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، بعد الخسارة في آخر مباراتين في البريميرليج أمام تشيلسي وبيرلني.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ 11 بـ 20 نقطة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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