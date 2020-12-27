محافظ القليوبية: 90 مليون جنيه لتطوير طريق شركات البترول بمسطرد

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جارى رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه.











وكان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية الطرق تفقد أعمال رصف طريق عزبة أفندينا بشبرا الخيمة بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 ملايين جنيه الذي يعد محورا مروريا مهما وطريقا بديل لشركات البترول ليفتح شرايين جديدة بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى نهاية منطقة مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة.



وأكد المحافظ أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.



كما تفقد محافظ القليوبية يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير منطقة كابلات الضغط العالي بحي شرق شبرا الخيمة.



وقال محافظ القليوبية أن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة سكنية بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة 750 مليون جنيه.



وأضاف المحافظ أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، مؤكدا أنه مع الانتهاء من تحويل الضغط العالي لكابلات أرضية ستصبح القليوبية خالية من المناطق غير الآمنة والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث.



وأكد أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 11000 أسرة كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالى" والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث، وأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كل المناطق الخطرة فقد تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة وتم إعداد خطة لإحلال ذلك الخط الهوائي بآخر أرضي يمر بالكامل بنطاق محافظة القاهرة وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة وتم تنفيذ المشروع و إحلال الخط وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق وإزالة الخطورة عنها.



كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية وأقتصادية تهدد امن المجتمع مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه تحملها الصندوق بالكامل وأن هذا المشروع يعمل على إزالة الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة منهم 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وهم (خلف نادى البلاستيك- إبراهيم لطفى –عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفيلا- بهتيم – عزبة المرجوشى –مساكن إسكو –عزبة العرب) و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالي والسلام بمحافظة القاهرة.



وقال الهجان إن أعمال التطوير تبدا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وجارِ أيضا أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.