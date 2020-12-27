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مدير متحف النيل بأسوان: فعاليات إفريقية كبرى قريبا لتوطيد العلاقات .. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
المسرح المكشوف
المسرح المكشوف
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نورهان رأفت
قالت المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان، على خلفية تجهيز مسرح روماني مكشوف بالمركز الثقافي، إن المتحف المكشوف هو أحد مكونات، المركز الثقافي الإفريقي، وتم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب منتدى الشباب العام الإفريقي، والذي تم عقده بالمحافظة، في مارس عام 2019.

وأوضحت إيرين فايز، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن مساحة المسرح تبلغ 15 ألف متر مربع، منها مساحة 3500 متر مربع تشمل جسم المسرح ومدرجاته، وباقي المساحة للخدمات المقدمة للزائرين .

وأشارت إلى أن هذا المدرج لا يوجد مثيل له في كامل منطقة الشرق الأوسط ؛ نظرا لمساحته الهائلة التي تسع 2500 فردا ، موضحة أنه من المنتظر أن تقام على أرضة ، فعاليات أفريقية كبرى ، لتوطيد العلاقات بين مصر وأفريقيا.

ولفتت إلى أن المكون الداخلي للمسرح ، يشمل دورا كاملا ، للتحدث على الجانب الافريقي ، وتوضيح أبرز ملامح الدول الافريقية ، متابعة : " وزارة الموارد المائية انتجت 54 فلما وكل واحد منهم يتحدث عن تفاصيل الدولة".

وأوضحت أن المسرح يضم جميع اللغات ، وجميع العروض المقدمة والأفلام مترجمة ، ومن المنتظر أن تدعم باقي الدول الافريقية بالمنتجات، لاستكمال باقي المواد الفيلمية ، التي توضح تفاصيل كل دولة على حدة.

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