"البلاد" السعودية: استضافة الرياض لقمة "التعاون الخليجي" تعزيز لأواصر الترابط بين الدول الأعضاء

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن استضافة الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم أعمال الدورة الحادية والأربعين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تعزيز لأواصر الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء والدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة.





وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان " قمة الرياض" - أنه بالتوازي مع الإنجازات التنموية والاقتصادية، تجسد استضافة الرياض للقمة، حرص المملكة وقيادتها الحكيمة على وحدة الصف الخليجي وتعزيز روابط الأخوة والمصير المشترك، والمكتسبات النوعية الكبيرة التي أنجزتها دول المجلس في شتى المجالات تحت مظلة التعاون والعمل المشترك الذي تستشرف من خلاله آفاقًا أرحب للمستقبل والمزيد من الإنجازات.



