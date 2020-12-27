بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده على استعداد دائم لتقديم المساعدة الضرورية مجانًا، وليس من أجل المنفعة السياسية.





وقال بوتين - خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ في روسيا اليوم /الأحد/ - "إنكم تقومون بمهمة نبيلة بالغة الصعوبة، تعملون من خلالها على تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناجورني كاراباخ".



