أبرزه تتويج ليفربول وإصابة نيمار وكريستيانو.. حصاد الأحداث الرياضية في 2020

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقرير حصاد عن الأحداث الرياضية الاستثنائية في عام 2020، والذي تفشى بها وباء فيروس كورونا والذي عطل وأغلق الكثير من الفعاليات والأنشطة على مستوى العالم كله.





لم تكن أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد هي الشيء الوحيد الذي قلب عالم الرياضة رأسًا على عقب في عام 2020، ووسط تفاقم أزمة، لم تكن مفاجأة فعلية أن يتم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الأخرى.





وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو أولمبياد طوكيو في 24 مارس الماضي عن تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية إلى العام المقبل 2021 بعدما تسببت الجائحة في توقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم.





ورغم هذا، شهد عام 2020 العديد من النجاحات والمحطات الإيجابية في العديد من الرياضات والدول وكان من بينها فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.





وعانى عدد من نجوم الرياضة من الإصابة بالفيروس، وفي مقدمتهم نجوم كرة القدم البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب التنس الصربي ديوكوفيتش وكذلك بطل فورمولا-1 البريطاني هاميلتون.





كما خضعت فرق بأكملها مثل ريال مدريد الإسباني لفترة الحجر الصحي بسبب إصابة بعض عناصرها.





وصمدت اللجنة الأولمبية الدولية لفترة طويلة في مواجهة الضغوط قبل أن تصدر بيانا مشتركا مع منظمي أولمبياد طوكيو بشأن تأجيل هذه النسخة الأولمبية، بعدما طالبت اللجنة الأولمبية الأمريكية وعدد من الاتحادات الرياضية الكبيرة مثل الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى بضرورة تأجيل هذه الدورة الأولمبية، كما أعلنت كندا رسميًا أنها لن ترسل رياضييها إلى الأولمبياد حال إقامتها في هذا التوقيت وسط اضطرام جائحة كورونا.