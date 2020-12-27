ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان: نجحنا في التكيف مع ظروف كورونا الصعبة وحافظنا على الأيدي العاملة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
المتحدث الرسمى باسم
المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المهندس عمر خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إنه بالرغم من كافة الظروفة الصعبة المحيطة بنا فى هذا العام إلا أننا استطعنا التكيف معها.

وأضاف خطاب، خلال حواره ببرنامج ها الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا نحرص على تسليم الشقق السكنية للمواطنين فى موعدها المتفق عليها، مع استمرار فرص العمل وفتح باب الرزق.

وأشار إلى أن المشروعات القومية العملاقة يشارك فيه آلاف العاملين، لذلك فنحن نسعى للحفاظ على كافة القوى البشرية بوزارة الإسكان، مضيفا أن الحفاظ على القوى البشرية التى تعمل فى المشروعات القومية من أكبر اهتمامات الدولة، منوهًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة فيها ما لا يقل عن 150 ألف عامل يوميا بمشروعات إسكان ومرافق وطرق وخدمات.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن العلمين الجديدة بها حوالي 100 ألف عامل، بالإضافة لمدن رشيد الصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى، لذلك لا بد من الحفاظ على الحلم الذي نسعى لتحقيقه مع الحفاظ على العمالة الموجودة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكان: إنفاق 35 مليار جنيه على المشروعات فى 4 أشهر

حد أقصى 9 آلاف جنيه شهريا.. الإعلان عن شريحة جديدة بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط.. فيديو

بشرى سارة.. الإسكان تكشف عن موقع لحجز وحدات لكبار السن والأرامل

لمدة شهر.. الإسكان توجه رسالة هامة للمتعثرين في سداد أقساط الشقق

وزارة الزراعة: نحرص على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.. فيديو

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يشهدان ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش والقنوات الناقلة

الخطيب يتسلم جائزة تتويج الأهلي بنادي القرن الأفريقي بدبي.. اليوم

رغم تفشي السلالة المتحورة .. بريطانيا على أعتاب رفع قيود كورونا في هذا الموعد

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة