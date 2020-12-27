الإسكان: نجحنا في التكيف مع ظروف كورونا الصعبة وحافظنا على الأيدي العاملة

قال المهندس عمر خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إنه بالرغم من كافة الظروفة الصعبة المحيطة بنا فى هذا العام إلا أننا استطعنا التكيف معها.





وأضاف خطاب، خلال حواره ببرنامج ها الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا نحرص على تسليم الشقق السكنية للمواطنين فى موعدها المتفق عليها، مع استمرار فرص العمل وفتح باب الرزق.





وأشار إلى أن المشروعات القومية العملاقة يشارك فيه آلاف العاملين، لذلك فنحن نسعى للحفاظ على كافة القوى البشرية بوزارة الإسكان، مضيفا أن الحفاظ على القوى البشرية التى تعمل فى المشروعات القومية من أكبر اهتمامات الدولة، منوهًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة فيها ما لا يقل عن 150 ألف عامل يوميا بمشروعات إسكان ومرافق وطرق وخدمات.



