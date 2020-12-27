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اقتصاد

رئيس جهاز بدر: افتتاح مقر الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين المدينة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم افتتاح مقر المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني،  وإدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه حضر الافتتاحين، الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز فهمى، مدير عام الادارة التعليمية، ومصطفي جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.
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