مصر تنتصر .. ناقد رياضي: الدولة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة رغم تفشي كورونا

أطلق الناقد الرياضي سعد صديق، على هذا العام الرياضي الذي شهده عام 2020 عنوان "مصر تنتصر" كمانشيت عريض يحتوي كل النجاحات التي حققتها الرياضات المختلفة سواء محليا او عربيا او دوليا، مفسرا أن هذا العنوان ايضا يصف حال الدولة ككل لان مصر استطاعت مصر ان تنتصر وتحقق نجاحات وانجازات كبيرة رغم تفشي جائحة كورونا، وبالرغم من أن هناك الكثير من الدول انهارت اقتصاديا وحدث بها تجمد لرياضات مختلفة والغاء بطولات كبرى وغيرها من الاحداث والازمات.





وتابع الناقد الرياضي سعد الصديق، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر استطاعت ان تنفذ وتنظم نهائي دوري ابطال افريقيا وكان بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك واثبتت جدارتها في تنظيم هذا الحدث الضخم، لافتا الي ان فيروس كورونا مؤثرا على العالم بآسره، معقبا: "مصر متآثرتش خالص بكورونا، ونشاطها مستمر".





وأشار إلى أن فوز بيج رامي كان احسن نهاية للموسم الرياضي المصري الملئ بالانجازات في عام 2020، منوها ان فوز بيج رامي كان مشرفا للعالم كله، موضحا ان بيج رامي من شهور قليلة ماضية اصيب بفيروس كورونا واستطاع ان يتغلب عليها، مؤكدا على حرص ودعم الدولة له.





وكشف عن بيج رامي انه رجل فلاح اصيل وطني مخلص، مشيرا إلى ان الرياضة في مصر تتأهل حاليا لفعاليات واحداث العام القادم 2021، حيث اننا بصدد استقبال بطولة العالم لكرة اليد، ولن يكون هناك اي تأجيل لاي فاعلية قائمة مشددا على اتخاذ الدولة كل الإجراءات الاحترازية.



