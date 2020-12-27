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توك شو

شاهد.. طفل كفيف يتم حفظ القرآن في السابعة ويحصل على المراكز الأولى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
الطفل محمد بخيت
الطفل محمد بخيت
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نورهان رأفت
قال الطفل محمد محمود بخيت، الذي يبلغ عمره 7 سنوات ونصف، ويعاني من فقدان البصر، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر الرابعة، وأتم حفظه في السابعة، من خلال طريقة "برايل".

ولفت الطفل محمد بخيت، خلال تقرير أعده برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم على يد والدته، وبعد ذلك على يد شيوخ متخصصين في التلاوة والتجويد، معقبًا: "حفظت القرآن برواية حفص وأملك متن الجزائرية والتحفة". 

وأشار إلى أنه التحق بمسابقة لحفظ القرآن الكريم تابعة لوزارة الأوقاف، وحصل على المركز الأول على محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات الأخرى التي حصل فيها على المراكز الأولى. 

وأوضح والد الطفل أنه كان دائم التشجيع له من خلال الهدايا، والتحفيز، وبالكلمات الرقيقة، وبكل ما وسعه من مجهود.

وأشار والد الطفل إلى أنه كان يوجه بأن عمله هو الدراسة والتفوق وأن لكل شخص واجبه وعمله في الحياة.
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