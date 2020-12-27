ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الأمل يقترب.. موعد طرح عقار أكسفورد في الأسواق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
عقار اوكسفورد
عقار اوكسفورد
Advertisements
مريم صليب
عانى العالم طيلة عام 2020 من فيروس كورونا الذي انتشر في معظم بقاع الأرض وضرب شعوبا أصبحت تعاني اقتصاديا واجتماعيا من آثار الفيروس، فأصبح الجميع ينتظر المعجزة العظيمة التي ستخلص البشرية من كابوس فيروس كورونا ليبدأ المواطنون تنفس الصعداء والحياة بشكل طبيعي.  


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة أعلنت عن جاهزيتها لطرح عقار أكسفورد في غضون أيام، وأكدت أنه أكثر فاعلية من لقاح فايزر الذي قامت شركة ألمانية بالتعاون مع آلاف الأطباء حول العالم في إنتاجه، وأشار أحد الأطباء إلى أن العقار الجديد الذي أنتجته بريطانيا أكثر فاعلية في وقت أقل.


وأكد طبيب بريطاني أن الحكومة البريطانية حددت يوم 2 يناير المقبل لإتاحة لقاح أكسفورد للمواطنين بعد تخطيه كل التجارب المعملية والتأكد من إيجابية فعاليته التي تخطت نسبة فاعلية لقاح فايزر. 


وأوضحت الصحيفة أن الأعداد في بريطانيا تتضاعف بشكل مستمر في الفترة الحالية، فلم يعد أمام الأطباء فرصة للتجارب المستمرة، فالمواطنون يموتون من الوباء بشكل سريع ويجب أن يكون هناك حل جذري لذلك الكابوس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللقاح فيه خطر قاتل.. إعلامية كويتية تحذر من دواء فايزر الأمريكي ضد كورونا

مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

هل يمكن للعالم أن يقول قريبًا وداعًا لفيروس كورونا ويعود إلى أيام ما قبل الجائحة؟ لقاحات فايزر وموديرنا وأكسفورد الأمل في الخلاص من الكابوس القاتل.. وهذا أسوأ سيناريو يمكن حدوثه بعد تطعيم الناس

رسميًا.. بريطانيا أول دولة تطرح لقاح فيروس كورونا من إنتاج فايزر

شاهد.. الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة.. تعرف عليها

جونسون: نتوقع استقبال ملايين الجرعات من لقاح فايزر في نهاية العام

ترشيحاتنا

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

وزير الطيران: تعقيم وتطهير المطارات بشكل دوري.. و116 كاميرا حرارية بصالات الركاب لقياس الحرارة

حكم الشك في ترك ركعة .. رأيان للفقهاء اعرف الضوابط

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

محمود تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة للمغادرة عن أستون فيلا

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة