الأمل يقترب.. موعد طرح عقار أكسفورد في الأسواق

















وأكد طبيب بريطاني أن الحكومة البريطانية حددت يوم 2 يناير المقبل لإتاحة لقاح أكسفورد للمواطنين بعد تخطيه كل التجارب المعملية والتأكد من إيجابية فعاليته التي تخطت نسبة فاعلية لقاح فايزر.







عانى العالم طيلة عام 2020 من فيروس كورونا الذي انتشر في معظم بقاع الأرض وضرب شعوبا أصبحت تعاني اقتصاديا واجتماعيا من آثار الفيروس، فأصبح الجميع ينتظر المعجزة العظيمة التي ستخلص البشرية من كابوس فيروس كورونا ليبدأ المواطنون تنفس الصعداء والحياة بشكل طبيعي.وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة أعلنت عن جاهزيتها لطرح عقار أكسفورد في غضون أيام، وأكدت أنه أكثر فاعلية من لقاح فايزر الذي قامت شركة ألمانية بالتعاون مع آلاف الأطباء حول العالم في إنتاجه، وأشار أحد الأطباء إلى أن العقار الجديد الذي أنتجته بريطانيا أكثر فاعلية في وقت أقل.وأوضحت الصحيفة أن الأعداد في بريطانيا تتضاعف بشكل مستمر في الفترة الحالية، فلم يعد أمام الأطباء فرصة للتجارب المستمرة، فالمواطنون يموتون من الوباء بشكل سريع ويجب أن يكون هناك حل جذري لذلك الكابوس.