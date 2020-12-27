الصحف السعودية اليوم.. تطعيم ولي العهد السعودي يضاعف عدد الراغبين في تلقي لقاح كورونا.. 12 دولة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس.. والصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لن تكون الأخيرة

الصحة السعودية: كورونا المتحور ليس أكثر ضراوة و لا يوجد أي إصابات بالسلالة الجديدة في المملكة

السودان يعلن السيطرة على نحو 70% من أراضيه على حدود إثيوبيا

تونس: النظام السياسي في مأزق

إيران توسع الحظر الليلي وروحاني يتوقع نهاية «الإنذار»

أنقرة تواصل التدخل في الشأن الليبي بنشر قواتها التدريبية

الاتحاد الأوروبي يبدأ حملته لتلقيح سكانه ضد «كوفيد - 19»









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.











محليًا، أبرزت صحيفة "سبق" إعلان وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل163 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362066) حالة، من بينها (2886) حالة نشطة، كما تم تسجيل (189) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353004) حالات، فيما بلغ عدد الوفيات (6176) حالة، بإضافة (8) حالات وفاة.











وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزير الصحة توفيق الربيعة كشف أمس، أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف عن الساعات السابقة. وقال عبر حسابه في «تويتر»: «ارتفع عدد المطعمين ثلاثة أضعاف المعدل اليومي».









ووجّه الدكتور توفيق الربيعة ‏الشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان على مبادرته المؤثرة، وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.











كما أشارت صحيفة "الرياض" إلى تلقي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن وصول لقاح كورونا إلى جميع مناطق المملكة قريبًا.









وقال العبد العالي، إن الخطة موضوعة وتشمل كل المناطق وينتقل اللقاح من مدينة إلى أخرى، وسيصل إلى كل المناطق خلال الفترات القريبة المقبلة.









كما أكد العبد العالي، أنه لا يوجد أي إصابات بالسلالة المتحورة من كورونا وتسلم المزيد من اللقاحات يسير حسب الخطة.









وأوضحت صحيفة "الوطن" تأكيد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن فيروس كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد، وليس أكثر ضراوة.









وأوضح عسيري، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في "تويتر"، أن فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين، مبينًا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "سبق" إلى تأكيد وزير الإعلام السوداني، أمس (السبت)، أن السودان سيطر على معظم الأراضي التي يتهم الإثيوبيين بالتعدي عليها قرب الحدود بين البلدين.









وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر تشرين الثاني ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن البرلمان التونسي صادق أخيرًا على قانون المالية لعام 2021 بعد جدل طويل، فجنّب تونس «سيناريو» الفراغ السياسي والدستوري، وأزمة خانقة مع النقابات والمعارضة، ومزيدًا من التوتر في علاقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية، إلا أن نسق الإضرابات والاحتجاجات في عموم البلاد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفع، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال مهرجانات إحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين العابدين بن علي.









وذكرت صحيفة "الوطن" أن الأمم المتحدة ومسئولين ليبيين، قالوا إن الجيش الوطني الليبي وجيش الوفاق، بدآ في تبادل الأسرى بوساطة الأمم المتحدة، والذي كان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع قبل أكثر من شهرين في جنيف، استمرت تركيا في انتهاكاتها والتدخل في الشأن الليبي.









وأفادت صحيفة "الوئام" بإعلان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة يهز شرق تركيا.









ولفتت صحيفة "الرياض" إلى تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده باتت خالية من النطاق الأحمر وتقترب من نهاية «نطاق الإنذار».









وأعلن متحدث باسم لجنة معنية بجائحة كورونا، في إيران، أمس، توسيع نطاق حظر التجول ليلا ليشمل 330 مدينة وبلدة يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة، وذلك في مسعى للمحافظة على تراجع شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.











دوليًا، أشارت صحيفة "اليوم" إلى أن أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد أظهرت الأحد أن عدد الإصابات بلغ 80 مليونًا و720 ألفًا و289 إصابة.











وأوضحت الإحصائيات، أن العالم سجل مليونا و764 ألفا و698 وفاة.









وركزت صحيفة "الشرق الأوسط" على تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن جائحة «كوفيد - 19» لن تكون آخر أزمة من نوعها.









وقال تيدروس في تسجيل فيديو صدر بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة، اليوم: «يخبرنا التاريخ بأن هذا تلك لن تكون آخر جائحة وأن الأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة».









وقالت صحيفة "الرياض" إن السويد أعلنت أمس السبت تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي يبدو أنه أسرع في انتقال العدوى، مثل الحالات التي ظهرت في بريطانيا. كما أعلنت سلطات مدريد تسجيل أربع إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.









وأضافت صحيفة "سبق" أن السلطات الصحية في كندا سجلت، يوم أمس (السبت)، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر الذي ظهر في بريطانيا ويملك قدرة أكبر على العدوى.









في سياق متصل، أفادت صحيفة "الوطن" بأن السلالة الجديدة من COVID-19 التي ظهرت أول مرة في بريطانيا، وتسببت في عزلها من 35 دولة في الانتشار بشكل كبير، وصلت إلى 12 دولة، ووفقا للعديد من الدراسات، تعتبر هذه السلالة أكثر عدوى من الأصلية، لكن لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنها تسبب أشكالا أكثر خطورة من المرض.











وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح «فايزر - بايونتيك»، تبدأ الأحد، معظم الدول الأوروبية رسميًا حملات التطعيم ضد وباء «كوفيد - 19»، على خطى كثير من البلدان الأخرى.









ووصلت الجرعات الأولى من اللقاح ضد الفيروس الذي تتفشى سلالة جديدة منه من بريطانيا إلى دول عدة في العالم، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبت.









وأفادت صحيفة "الوئام" بمقتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، ليل السبت – الأحد، بهجوم مسلّح في ولاية إلينوي في الوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.







