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ناقد رياضي: تجربة سيراميكا كليوباترا الناجحة درس للفرق الأخرى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
الناقد الرياضي سعد
الناقد الرياضي سعد صديق
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فرح علاء الخولي
قال الناقد الرياضي سعد صديق،إن فريق سيراميكا كليوباترا يواجه نادي بيراميدز اليوم، وأن كلا الفريقين يمتلك لاعبين متميزين في صفوفه، وفريق بيراميدز يضم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف اكرامي وغيرهم من اللاعبين وواجهم سوء حظ في أول مباريتين بالدوري الممتاز ولم يحصل بيراميدز إلا على نقطة واحدة.

وأضاف الناقد الرياضي سعد صديق، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فريق سيراميكا كليوباترا طموح ويتطلع للحصول على العلامة الكاملة، منوها بأن مباراة اليوم صعبة ، ونتمنى أن نرى كرة مصرية أفضل خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن نتائج المباريات هي التي تساعد على ظهور اللاعبين المتميزين بشكل أفضل، ويجعل الجمهور متابع جيد، لافتا إلى أن صفقات سيراميكا كليوباترا كانت موفقة الفترة الماضية، وكلما كان اللاعب موفقا كان ذلك عاملا إيجابيا في تحقيق الفوز.

وقال إن إدارة فريق سيراميكا كليوباترا محترفة،مضيفا:"استمرارية الإدارة والجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا هو أحد عوامل النجاح وسيجني ثماره في الدوري الممتاز،مشيرا إلى أن هذه التجربة الناجحة يجب أن تكون درس  لكل الفرق الأخرى لتحقيق النجاح.
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