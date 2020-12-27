ناقد رياضي: تجربة سيراميكا كليوباترا الناجحة درس للفرق الأخرى

قال الناقد الرياضي سعد صديق،إن فريق سيراميكا كليوباترا يواجه نادي بيراميدز اليوم، وأن كلا الفريقين يمتلك لاعبين متميزين في صفوفه، وفريق بيراميدز يضم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف اكرامي وغيرهم من اللاعبين وواجهم سوء حظ في أول مباريتين بالدوري الممتاز ولم يحصل بيراميدز إلا على نقطة واحدة.





وأضاف الناقد الرياضي سعد صديق، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فريق سيراميكا كليوباترا طموح ويتطلع للحصول على العلامة الكاملة، منوها بأن مباراة اليوم صعبة ، ونتمنى أن نرى كرة مصرية أفضل خلال الفترة القادمة.





وأوضح أن نتائج المباريات هي التي تساعد على ظهور اللاعبين المتميزين بشكل أفضل، ويجعل الجمهور متابع جيد، لافتا إلى أن صفقات سيراميكا كليوباترا كانت موفقة الفترة الماضية، وكلما كان اللاعب موفقا كان ذلك عاملا إيجابيا في تحقيق الفوز.



