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فن

شاهد.. ماذا تفعل ريهام أيمن بعد إعلان زوجها شريف رمزي إصابته بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 

وظهرت ريهام أيمن في الصورة من منزلها وهي تقوم بشرب مشروب ساخن، وذلك بعد إعلان زوجها الفنان شريف رمزي إصابته بكورونا.


يذكر أن الفنان شريف رمزى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وتحديدا عبر خاصية الستورى يعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال شريف رمزى: "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".


وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي، والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون، والتي من أبرزها "حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات"، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها "صرخة نملة، دكان شحاتة".


يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.


ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا  ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة".


وحضر شريف رمزي مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مع عدد نجوم الفن، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.


وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق خلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.


ويتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهن الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن العملية والشخصية.
شاهد.. ماذا تفعل ريهام أيمن بعد إعلان زوجها شريف رمزي إصابته بكورونا
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