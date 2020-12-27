نشرة المرأة.. وصايا بعد تطعيم لقاح كورونا وأطعمة تعمل على تحسين المناعة.. وصور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال هذا التقرير...





أطعمة تساعد على تحسين مناعتك



أطعمة عديدة تزيد المناعة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، إلى جانب النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر نقدم فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها لتحسين مناعتك indianexpress:



