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مرأة

نشرة المرأة.. وصايا بعد تطعيم لقاح كورونا وأطعمة تعمل على تحسين المناعة.. وصور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال هذا التقرير...


أطعمة تساعد على تحسين مناعتك

أطعمة عديدة تزيد المناعة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر نقدم فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك  تناولها لتحسين مناعتك indianexpress:

ذكر موقع coastdental إنه يمكن علاج انحسار اللثة وتخلخل الأسنان عن طريق الإنتباء إلى علامات الإصابة مبكرا وأبرزها  زيادة حساسية الأسنان إليك علاجات سريعه تخلصك من حساسية الأسنان، ونمو البكتيريا التي تؤدي إلى التهاب اللثة.


بـ 3 حيل سريعة.. تخلصي من كابوس الكرش للأبد

الوصول إلى الوزن المثالى أمر لم يعد صعبا باتباع ريجيم متوازن يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع وبدون حرمان إليك 3 ريجيمات مجربة وسريعة لفقدان الوزن وحرق الدهون يقدمها موقع  بولد سكاى الهندى ستخلصلك من الكرش للأبد.

وصايا بعد تطعيم لقاح كورونا .. تعرف عليها

يساعد تطعيم COVID-19 على حمايتك من الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التى عرضها موقع cdc تكون عبارة عن ألم، تورم في جميع أنحاء جسمك، حمى، قشعريرة، التعب، صداع الراس.

لذا قدم موقع cdc ، بعض النصائح المفيدة حول كيفية تقليل الألم وعدم الراحة بعد تطعيم فيروس كورونا  أهمها ..


تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما ظهرت بحوار تليفزيوني في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية.

كشفت يسرا اللوزي خلال استضافتها، أنها تعرضت لحملة كبيرة من التنمر بعد أن ظهرت بوزن زائد على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.


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