شاهد .. طبيب نفسى يوضح كيفية تهيئة ظروف ملائمة للمذاكرة في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور هشام بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن يجب تقليل الضغوط النفسية على الطلاب أثناء مذاكرتهم وتلقيهم دروسهم، منوها إلى عند شعور الطالب بالقلق حينها تقوم الذاكرة بالاحتفاظ بالمعلومات في مكان ما داخلها، فعند وجود القلق والتوتر أثناء موعد الامتحانلم يستطيع المخ العثور على تلك المعلومات.





وأضاف هشام بحري، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أن يوجد العديد من الطلاب أثناء رؤيتهم ورقة الامتحان يكونوا على علم بالسؤال، ولكن لم يستطيع أن يتذكر إجابته، مكملا أن أيضا عند خروج طالب من الامتحان فجأة يستطيع أن يتذكر الإجابة وذك لأنه خرج من ضغط الامتحان فاستطاع حينها الهدوء والتركيز.





وأشار إلى أن يجب على كل أم محاولة احتواءها وتشجيعها لأبنائها وقت المذاكرة خصيصا، مضيفا أنها يجب أن تشجع طفلها بكلمة طيبة، إضافة إلى أنها تقوم بالكثير من الدعاء له في تلك الأيام الصعبة، كما أنه يجب على الأب الوصول إلى المعلومات الحقيقية التى تصرح بها وزارة التربية والتعليم الخاصة بالامتحانات، ومن ثم يفعل محاولا إيصالها إلى ابنه بشفافية ومصداقية، وليس من الصعب الوصول إلى هذه المعلومات، وذلك لأن الوزارة تتابع باستمرار مع الأهالي بغرض الاطمئنان على صحة وسلامة أولادهم.





وفى سياق أخر، لفت إلى أن الطبيب النفسي محمد صلاح الذي انتحر أصاب العديد من المواطنين بالإحباط، حيث إن الطبيب النفسي يستمع باستمرار لمشاكل الآخرين مما قد يصيبه بحالة من الاكتئاب الحادة التي يصعب الخروج منها وقد تدفعه للانتحار.





وولفت إلي أن هناك كثيرًا من الحالات في مصر تعاني من الاكتئاب المؤقت وليس الدائم، حيث يكتئب المريض لفترة بسيطة من ثم يعود لحياته الطبيعية.



