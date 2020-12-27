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أخبار العالم

رسميا.. شاهد| لحظة انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
انطلاق حملة التطعيم
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت
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دعاء أبوهشيمة
انطلقت رسميا في دولة الكويت، صباح اليوم الأحد، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا رسميا، وذلك بعد نجاح الافتتاح التجريبي، الخميس الماضي.

وبدوه، تفقد وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، سير عملية التطعيم في منطقة أرض المعارض، مشيرا إلى أن الأولوية اليوم لرجال الخطوط الأمامية من منتسبي الصحة.

وقال وزير الصحة الكويتي إن 125 ألف شخص سجلوا على النظام ويرغبون في التطعيم، وزاد عدد المسجلين أكثر من 40 ألف خلال يومين.

وتوجه الدكتور الصباح بالشكر للعاملين بالصحة قائلا: "شكرًا لكم وادعوا الله في كل صلاة بأن يحفظكم ويعطيكم الصحة العافية، وبإذن الله نقضي معكم على الوباء".

ووثقت صحيفة "القبس" توافد من سيتلقون اللقاح، من كبار السن وأعداد من الطواقم الطبية إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض.

ويأتي ذلك وفق المواعيد المسبقة الممنوحة لهم وفقا لتسجيلهم في الرابط المخصص للحجز، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص حتى الآن. 

وأظهرت الصور، التي قامت بنشرها الصحيفة الكويتية، التزام القادمين لتلقي اللقاح بالاشتراطات الصحية، التي كان أبرزها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند قد أكد عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التي تلقت لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.

واعلنت الكويت، الأسبوع الماضي، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى البلاد، تمهيدا لبدء حملة تطعيم واسعة ضد المرض.

وتلقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الخميس، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بعد ثبوت فعالية وأمان اللقاح.
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