كيف تتم امتحانات التيرم الأول لطلاب المدارس وسط أجواء كورونا؟ .. التعليم تجيب

كيف تتم امتحانات التيرم الأول .. سؤال مازال يشغل بال الكثير من طلاب المدارس وأولياء الأمور في مصر ، بالتزامن مع الشائعات والأخبار المتضاربة المتداولة على السوشيال ميديا، فالبعض يروج لـ إلغاء الامتحانات واستبدالها بالأبحاث ، والبعض الآخر يروج لعقد الامتحانات من المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر. الأمورفالبعضبالأبحاثالآخر





وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد إجابة رسمية واضحة للسؤال المثير للجدل " كيف تتم امتحانات التيرم الاول في مصر ؟ " لوقف حالة الجدل المسيطرة على معظم البيوت المصرية حاليًا.









تتم امتحانات التيرم الأول وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، بشكل تحريري وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة سلفا، وذلك داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة داخل المدارس، على أن يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر الذي تم تدريسه حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا.









كيف تتم امتحانات التيرم الأول لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي؟





الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما يتم التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.





كيف تتم امتحانات التيرم الأول للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي؟





بالنسبة لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، بحيث أن كل مدرسة تضع امتحان قائم بذاته، مع الالتزام المنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الأول .





كيف تتم امتحانات التيرم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي؟





تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية، بحيث يكون الامتحان موحدا على مستوى الجمهورية، ويتم إعداده وفقا للمنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الأول .









كيف تتم امتحانات التيرم الاول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؟





تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى في لجان مراقبة داخل المدارس، وذلك إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.





كيف تتم امتحانات التيرم الاول بإجراءات تضمن عدم انتشار كورونا بين الممتحنين؟

سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية"، كما أن جميع المدارس لديها تعليمات رسمية من الوزارة، تشدد على الالتزام بجزئيات المنهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم توزيع الطلبة في اللجان وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، بحيث يكون عدد الطلاب في اللجنة الواحدة لا يزيد على 14 طالبا فقط، مع التشديد على ارتداء الكمامات للملاحظين والمراقبين والطلاب.





كيف تتم امتحانات التيرم الأول بدون غش هذا العام؟





تقرر تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات موضوعة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها خبراء المركز القومي للامتحانات.





هل متوقع أن يتم إلغاء امتحانات التيرم الاول واستبدالها بأبحاث؟



