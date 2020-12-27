رسالة ماجستير حول فعالية العلاج العقلاني في الحد من إدمان استخدام الأجهزة الإلكترونية

حصلت الباحثة «غادة فاروق فهمي محمد» على درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بتبادلها وطباعتها، حيث كانت الرسالة بعنوان فعالية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في الحد من ادمان استخدام الأجهزة الإلكترونية لدي تلاميذ المرحلة الإعدادية.





اقرأ أيضا: بعد تحذيرات الصحة من سمك القراض.. تعرف على الأسماك السامة بالبحر الأحمر





وتكونت لجنة المناقسة والحكم من الدكتور عادل عبدالله محمد استاذ التربية الخاصة عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق رئيسا ومشرفا، والدكتور محفوظ عبدالستار أبوالفضل استاذ الصحة النفسية عميد كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي عضوا ومشرفا والدكتور ممدوح كامل حساني أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربيه بقنا بجامعة جنوب الوادي عضوا ومناقشا والدكتور أسامة أحمد عطا استاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة جنوب الوادي عضوا ومناقشا.

وتمت مناقشة رسالة الماجستير في كلية التربية جامعة جنوب الوادي، وحصلت فيها الباحثة على درجة الامتياز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.