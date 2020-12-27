بسبب كورونا .. ميدو يعتذر عن عدم الظهور في أوضة اللبس

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومقدم برنامج اوضة اللبس عدم ظهوره اليوم بعد إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد .
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : صباح الخير..أمي بقالها اكتر من أسبوع في المستشفى المستشفى..خلوا بالكوا من نفسكم ومن اهلكم النهار ده صعب على الناس الكبار مشاكل النفس ونقص في نسبة النمو في الدم والأدوية المضادات بتجيب اكتئاب لكن الحمد للهًده هي احسن..أدعولها وخلوا بالكوا من نفسكم ..
وأضاف : انا اللي نزلت وديت أمي المستشفى واختلطت بناس كتير عندها كورونا فعلشان كده مانزلتش الشغل الحمد لله النهارده طلعت نتيجة المسحه سلبيه..بعتذر للناس كلها على عدم ظهور أوضة اللبس الاسبوع ده وان شاء الله العودة بكره بسهرة جديدة مع أوضة اللبس ١١ م .
وفي وقت سابق علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك أمام بيراميدز في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب ميدو عبر تويتر قائلا: "أحداد لاعيب كويس لسه راجع من إعارة لازم يخش التشكيل الأساسي واحدة واحدة علشان مايتحرقش ويفقد الثقة في نفسه.. معانا اتنين نمرة ١٠ جامدين شيكا وأوباما نقسم الماتش بينهم ويبقى معانا احداد واوناجم بره.. بيراميدز عندهم مشكلة بدنية كبيرة بعد الدقيقة ٧٠!! كان نفسنا نكسب بس الحمد لله".
وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1- 1 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 4 نقاط فيما يحصد الفريق السماوى نقطة وحيدة.