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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن أخشاب في الشرقية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
حريق
حريق
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محمد الطحاوي

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم من السيطرة على حريق نشب بمخزن خشب بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بالقرب من ميدان الطيارة، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.


وتم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من  مركز شرطة بلبيس، بنشوب حريق بمخزن خشب بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالقرب من ميدان الطيارة، مكون من طابق واحد.

 

وعلي الفور تم إخطار رجال الحاية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وجار انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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